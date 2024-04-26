Майский ажиотаж – россияне увеличили спрос на отели в четыре раза

Спрос на отели на майские праздники вырос с прошлого года в четыре раза. Самые популярные города России для отдыха в мае - Санкт-Петербург и Сочи.

В этом году россияне в разы активнее бронируют отдых на майские праздники, следует из исследования сервиса OneTwoTrip.

"На данный момент оформлено уже в четыре раза больше заказов, чем в аналогичный период 2024 года"

– OneTwoTrip

Чаще всего для короткого отдыха на майские праздники туристы выбирают Санкт-Петербург и Сочи, среди заграничных направлений лидирует Стамбул.

При этом в 2025 году туристы чаще, чем в 2024 году, выбирают майский отдых внутри страны - 59% против 51%.

Ранее стало известно, что билеты на поезда на черноморские курорты на начало мая уже раскупили.