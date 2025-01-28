Россияне скупают ж/д билеты в Анапу на майские праздники

Спрос на билеты на поезда в Анапу на первые майские ажиотажный, все билеты почти раскуплены. Продажа железнодорожных билетов на начало мая открылась накануне.

Туристы спешат приобрести билеты на удобные поезда, чтобы поехать в Анапу на майские праздники, спрос ажиотажный, поделились в АТОР.

"Продажа железнодорожных билетов в Анапу на майские праздники открылась вчера, 4 февраля. Сегодня уже остались несколько десятков билетов на удобные поезда, которые уходят из Москвы 1 мая"

– сообщение АТОР

Необычно высок спрос не только на фоне ситуации с мазутом, но и на фоне того, что майские праздники длятся всего несколько дней и не подходят для того, чтобы тратить на дорогу в один конец сутки и более.

Минимальная цена на билет в плацкартный вагон из Москвы в Анапу на 1 мая стартует от 5,4 тыс рублей. На поезда 125M и 382я билетов уже нет, на поезд 012М остаются единичные билеты.