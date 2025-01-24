Вестник Кавказа

Повторные выбросы мазута обнаружили в Анапе

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На побережье Анапы выявлены повторные выбросы нефтепродуктов. Участники ликвидации ЧС занимаются деликатной уборкой.

На нескольких участках анапского побережья зафиксированы случаи повторных выбросов нефтепродуктов, пишет пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Там отметили, что ликвидаторы чрезвычайной ситуации продолжают очищать побережье города. В оперштабе добавили, что повторные выбросы выявлены на 7 участках.

Подчеркивается, что сейчас участники ликвидации ЧС занимаются просеиванием песка специальными лопатами или ситом. Они также собирают капли отходов вручную.

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