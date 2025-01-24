Повторные выбросы мазута обнаружили в Анапе

На побережье Анапы выявлены повторные выбросы нефтепродуктов. Участники ликвидации ЧС занимаются деликатной уборкой.
На нескольких участках анапского побережья зафиксированы случаи повторных выбросов нефтепродуктов, пишет пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
Там отметили, что ликвидаторы чрезвычайной ситуации продолжают очищать побережье города. В оперштабе добавили, что повторные выбросы выявлены на 7 участках.
Подчеркивается, что сейчас участники ликвидации ЧС занимаются просеиванием песка специальными лопатами или ситом. Они также собирают капли отходов вручную.