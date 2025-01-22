Мазут вновь выбросило на побережье в районе Анапы

Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае. По оценкам МЧС, выбросы незначительные. Мазут обнаружен от Темрюка до Анапы.
Загрязнение нефтепродуктами снова обнаружены на побережье в Краснодарском крае, информирует МЧС РФ.
"Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы"
– ведомство
Работы по устранению загрязнений будут проводиться на береговой линии протяженность 63, участок разделен на пять основных секторов, добавили в МЧС.