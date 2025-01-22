Какие курорты заменят россиянам Анапу? Ответ РСТ

Летом россияне, привыкшие отдыхать в Анапе, смогут отправиться на отдых в Туапсе и на курорты Крыма, считают в туротрасли. Также часть туристов может выбрать курорты Азовского моря.

Отдых в Анапе в этом году из-за разлива нефтепродуктов оказался под угрозой, есть направления, которые могут стать альтернативой для туристов, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Сообщается, что сейчас россияне сократили спрос на Анапу, переключившись на другие отечественные курорты.

"В первую очередь это Крым, другие курорты Кубани, в том числе на побережье Азовского моря. Так, по статистике сервиса для отелей Travelline, за последние две недели бронирования отелей в Туапсе выросли на 73%, Архипо-Осиповки – на 400%. Станица Голубицкая на Азовском побережье Краснодарского края бронируется на 118% лучше, чем год назад, а Ейск – на 265%"

– РСТ

Спрос на места размещения в Крыму увеличился на 40%, а у других туроператоров - в несколько раз.

Туапсинский район, Крым и Азовские курорты стали более популярны и по наблюдениям компании "Алеан". При этом спрос на Сочи и Геленджик почти не изменился - эти курорты выбирает другая категория туристов.

"Как альтернатива может рассматриваться также Абхазия, где чистое море, пологий спуск, что удобно детям, а цены традиционно на 20-30% ниже, чем в Сочи"

– компания "Интурист"