Власти Дагестана высказались о блокировке Telegram

Глава дагестанского Минцифры обратился к федеральным органам власти в связи с блокировкой популярного мессенджера Telegram в Дагестане. О ней сам же Юрий Гамзатов рассказал в субботу.

Министр цифрового развития Дагестана призвал федеральные власти найти сбалансированное решение по ситуации с Telegram – такое заявление Юрий Гамзатов сделал в связи с блокировкой его в Дагестане (а также в Чечне). Сообщение распространило Минцфиры РД.

В нем констатируется, что вопрос блокировки одного из самых популярных мессенджеров напрямую касается многих жителей Дагестана и туристов.

В Минцифры обратили внимание на стабильность положения дел в республике, подчеркнув отсутствие необходимости в долгой блокировке Telegram, очень популярного в регионе.

При этом, указали в министерстве, эта блокировка становится источником ряда сложностей. Так, чтобы все же пользоваться Telegram, люди применяют VPN, что ставит под угрозу их личные данные, что не может не вызывать обеспокоенности.

"Надеемся, что федеральные органы власти найдут решение, которое позволит минимизировать негативные последствия блокировки и смогут найти баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение"

– Юрий Гамзатов

Он напомнил еще и о том, что Дагестан входит в число самых популярных туристических регионов, и блокировка Telegram приносит неудобства также туристам.