В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Популярный мессенджер Telegram перестал работать в двух республиках Северного Кавказа. Он заблокирован по представлению правоохранителей.
В Дагестане и Чечне отключили мессенджер Telegram, об этом рассказал дагестанский министр цифрового развития Юрий Гамзатов.
"Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы"
– министр
Гамзатов не исключил, что в будущем Telegram в республике может возобновить работу. При этом он добавил, что у населения есть возможность пользоваться альтернативными мессенджерами, к примеру общаться в "ВК".