Вестник Кавказа

В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярный мессенджер Telegram перестал работать в двух республиках Северного Кавказа. Он заблокирован по представлению правоохранителей.

В Дагестане и Чечне отключили мессенджер Telegram, об этом рассказал дагестанский министр цифрового развития Юрий Гамзатов.

"Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы"

– министр

Гамзатов не исключил, что в будущем Telegram в республике может возобновить работу. При этом он добавил, что у населения есть возможность пользоваться альтернативными мессенджерами, к примеру общаться в "ВК".

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