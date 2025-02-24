Третья авиакомпания начнет летать между Парижем и Грузией

Новые авиарейсы будут запущены в скором времени из столицы Франции в столицу Грузии. Их будет выполнять лоукостер Transavia France. Билеты уже можно забронировать.

Добраться из Парижа в Грузию скоро можно будет самолетами еще одной авиакомпании – Transavia France.

Это бюджетный авиаперевозчик, который начнет летать между Тбилиси и Парижем со следующего месяца.

Информацию о появлении новых рейсов грузинское Объединение аэропортов распространило осенью 2024 года. Сейчас билеты уже можно забронировать. Бронирование осуществляется на сайте перевозчика.

Аэропортом вылета будет Орли. Рейсы будут совершаться два раза в неделю, в будни и в выходные, а точнее по вторникам и субботам. Впервые самолет отправится в путь 12 апреля.

На данный момент Париж и Тбилиси связывает Air France, ее самолеты стартуют из аэропорта Шарля де Голля. Кроме того, венгерская Wizz Air осуществляет полеты из Кутаиси в Париж.