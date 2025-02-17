Вестник Кавказа

Доходы Грузии от туризма вырастут до $4,5 млрд в этом году

Доходы Грузии от туризма вырастут до $4,5 млрд в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия в этом году может получить благодаря туристической отрасли рекордные $4,5 млрд. Туристические доходы Грузии вырастут на 2,3%, говорится в исследовании.

В 2025 году Грузия увеличит доходы от туризма на 2,3%, следует из прогностического исследования инвестиционной компании Galt & Taggart.

Ожидается, что в этом году туризм принесет стране $4,5 млрд, что станет новым рекордом. Прошлый рекордный показатель был достигнут в 2024 году, тогда туристические доходы выросли на 7,3%, преодолев рубеж в $4,4 млрд.

Согласно данным за первый месяц 2025 года, туризм принес на 1,4% больше, чем в январе прошлого года.

Отметим, что в Минэкономики Грузии ждут от туризма в этом году $4,7 млрд.

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