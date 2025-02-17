Вестник Кавказа

Четыре европейских авиакомпании приходят в Грузию

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этой весной четыре иностранных авиаперевозчика начнут выполнять рейсы в Грузию. Новые авиакомпании откроют рейсы в Париж, Лондон, Милан, Женеву, Цюрих.

Вскоре авиарейсов между Грузией и Европой станет больше - на грузинский рынок выходят четыре новых компании, поделились в Объединении аэропортов Грузии.

Самолеты авиакомпании British Airways свяжут Тбилиси и Лондон с 30 марта. С 31 марта британский EasyJet начнет летать между Тбилиси и европейскими городами Лондон, Милан, Женева.

Рейсы Тбилиси-Париж появятся в расписании с 12 апреля благодаря компании Transavia France, с 13 апреля швейцарский перевозчик Edelweiss приступит к выполнению полетов между Тбилиси и Цюрихом.

Власти Грузии к 2028 году намерены выйти на рекордные показатели по авиаперевозкам, поэтому привлечение в страну иностранных компаний входит в список приоритетных задач.

На данный момент в Грузии работает 50 авиаперевозчиков, полеты осуществляются по 92 направлениям.

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