В Дамаске заявили о завершении военной операции на западе Сирии

Власти Дамаска сообщили об окончании военных действий на западе Сирии. Впрочем, в оборонном ведомстве новой администрации добавили, что продолжат борьбу с оставшимися сторонниками Башара Асада.

На западе Сирии завершилась военная операция против сторонников свергнутого президента Асада, сообщили новые власти Дамаска.

"Мы прокладываем путь к возвращению нормальной жизни и к восстановлению безопасности и стабильности"

– представитель минобороны САР Хассан Абдул Гани

Несмотря на заявление о сворачивании активной фазы боев, Абдул Гани подчеркнул, что новые власти продолжат преследовать сторонников экс-главы страны.

Отмечается, что силы обороны арабской республики намерены сотрудничать с комитетом гражданского мира, недавно созданным лидером страны в переходный период Ахмедом аш-Шараа в том числе для разбора ситуации с алавитами.

Отметим, что обострение ситуации в Сирии произошло на прошлой неделе. В центре противостояния оказался регион на западе страны, где проживают алавиты, которые связаны с экс-президентом Башаром Асадом.