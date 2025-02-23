В Дамаске заявили о завершении военной операции на западе Сирии

На западе Сирии завершилась военная операция против сторонников свергнутого президента Асада, сообщили новые власти Дамаска.
"Мы прокладываем путь к возвращению нормальной жизни и к восстановлению безопасности и стабильности"
– представитель минобороны САР Хассан Абдул Гани
Несмотря на заявление о сворачивании активной фазы боев, Абдул Гани подчеркнул, что новые власти продолжат преследовать сторонников экс-главы страны.
Отмечается, что силы обороны арабской республики намерены сотрудничать с комитетом гражданского мира, недавно созданным лидером страны в переходный период Ахмедом аш-Шараа в том числе для разбора ситуации с алавитами.
Отметим, что обострение ситуации в Сирии произошло на прошлой неделе. В центре противостояния оказался регион на западе страны, где проживают алавиты, которые связаны с экс-президентом Башаром Асадом.