В Баку вручили награды победителям Кубка мира по спортивной гимнастике

В Национальной гимнастической арене столицы Азербайджана сегодня прошла торжественная церемония закрытия Кубка мира по спортивной гимнастике, в которой принимали участие спортсмены из 19 стран.

В столице Азербайджана городе Баку сегодня прошла торжественная церемония закрытия Кубка мира по спортивной гимнастике, проходившего на Национальной гимнастической арене.

Награды – медали победителям - на пьедестале арены вручали представители Федерации гимнастики Азербайджана и другие официальные лица, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В последний день соревнований женщины оспаривали первенство в упражнениях на гимнастическом бревне и вольных упражнениях, а мужчины – в опорном прыжке, в упражнениях на коне и турнике.

Сборная Азербайджана, принимавшая турнир, завершила соревнования с одной золотой медалью – ее принес команде Никита Симонов, ставший лучшим в упражнениях на кольцах, которые прошли накануне.

Мурад Агарзаев занял седьмое место в опорном прыжке, а Иван Тихонов - восьмое место в упражнениях на перекладине. Азербайджанская гимнастка Дениз Алиева стала седьмой в опорном прыжке.

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, показавшим наивысший результат, был вручен традиционный кубок AGF Trophy.