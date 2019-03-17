Вестник Кавказа

В Баку вручили награды победителям Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку вручили награды победителям Кубка мира по спортивной гимнастике
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Национальной гимнастической арене столицы Азербайджана сегодня прошла торжественная церемония закрытия Кубка мира по спортивной гимнастике, в которой принимали участие спортсмены из 19 стран.

В столице Азербайджана городе Баку сегодня прошла торжественная церемония закрытия Кубка мира по спортивной гимнастике, проходившего на Национальной гимнастической арене.

Награды – медали победителям - на пьедестале арены вручали представители Федерации гимнастики Азербайджана и другие официальные лица, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В последний день соревнований женщины оспаривали первенство в упражнениях на гимнастическом бревне и вольных упражнениях, а мужчины – в опорном прыжке, в упражнениях на коне и турнике.

Сборная Азербайджана, принимавшая турнир, завершила соревнования с одной золотой медалью – ее принес команде Никита Симонов, ставший лучшим в упражнениях на кольцах, которые прошли накануне.

Мурад Агарзаев занял седьмое место в опорном прыжке, а Иван Тихонов - восьмое место в упражнениях на перекладине. Азербайджанская гимнастка Дениз Алиева стала седьмой в опорном прыжке.

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, показавшим наивысший результат, был вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Последний день Кубка мира по спортивной гимнастике стартовал в Баку

Последний день Кубка мира по спортивной гимнастике стартовал в Баку

Финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике проходит в Баку, у Азербайджана золотая медаль

Финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике проходит в Баку, у Азербайджана золотая медаль

В Баку официально стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

В Баку официально стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

Азербайджанские гимнасты стали лидерами Кубка мира в Баку

Азербайджанские гимнасты стали лидерами Кубка мира в Баку

Азербайджанская гимнастка стала полуфиналисткой Кубка мира

Азербайджанская гимнастка стала полуфиналисткой Кубка мира

Кубок мира по спортивной гимнастике соберет рекордное количество спортсменов в Баку

Кубок мира по спортивной гимнастике соберет рекордное количество спортсменов в Баку

Квалификации Кубка мира по спортивной гимнастике FIG продолжаются в Баку

Квалификации Кубка мира по спортивной гимнастике FIG продолжаются в Баку

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике начался в Баку

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике начался в Баку

Фарид Гаибов: &quot;UEG старается идти в ногу со временем&quot;

Фарид Гаибов: "UEG старается идти в ногу со временем"

Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Второй день

Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Второй день

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы