Финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике проходит в Баку. У Азербайджана золотая медаль

Наступил финальный день этапа Кубка мира по гимнастике. Соревнования проходят в Баку. Сегодня "золото" взял представитель Азербайджана, выступающий на обручах.

В Баку сегодня идет финальный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене в азербайджанской столице.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов (обручи), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, скакалка), Мансум Сафаров (прыжки с шестом, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (параллельные брусья). Женская часть сборной включает Назенин Теймурову и Дениз Алиеву, они выступают во всех шести видах.

Никита Симонов в финальный день завоевал золотую медаль, азербайджанский гимнаст набрал 14,233 балла.

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В субботу по итогам четырехдневных соревнований спортсмены с наилучшими результатами получат традиционный Кубок AGF TROPHY.

Этап Кубка мира стартовал в Баку 6 марта, 9 марта - последний день соревнований.