Вестник Кавказа

Финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике проходит в Баку. У Азербайджана золотая медаль

Финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике проходит в Баку. У Азербайджана золотая медаль
© Фото: Trend
Наступил финальный день этапа Кубка мира по гимнастике. Соревнования проходят в Баку. Сегодня "золото" взял представитель Азербайджана, выступающий на обручах.

В Баку сегодня идет финальный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене в азербайджанской столице.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов (обручи), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, скакалка), Мансум Сафаров (прыжки с шестом, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (параллельные брусья). Женская часть сборной включает Назенин Теймурову и Дениз Алиеву, они выступают во всех шести видах.

Никита Симонов в финальный день завоевал золотую медаль, азербайджанский гимнаст набрал 14,233 балла.

© Фото: Trend

В субботу по итогам четырехдневных соревнований спортсмены с наилучшими результатами получат традиционный Кубок AGF TROPHY.

Этап Кубка мира стартовал в Баку 6 марта, 9 марта - последний день соревнований.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские атлеты завершили участие на Олимпиаде

Российские атлеты завершили участие на Олимпиаде

Олимпиада в Париже: итоги 9-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 9-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 8-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 8-го дня

Что и почему армяне смотрят на Олимпиаде?

Что и почему армяне смотрят на Олимпиаде?

Международный Challenge по гимнастике проходит в Баку

Международный Challenge по гимнастике проходит в Баку

Азербайджанский гимнаст завоевал серебро ЧЕ

Азербайджанский гимнаст завоевал серебро ЧЕ

Кубок мира по художественной гимнастике стартовал в Баку

Кубок мира по художественной гимнастике стартовал в Баку

Азербайджанские гимнасты взяли золото, серебро и бронзу на турнире в Нидерландах

Азербайджанские гимнасты взяли золото, серебро и бронзу на турнире в Нидерландах

Баку принимает турнир по спортивной гимнастике

Баку принимает турнир по спортивной гимнастике

Кубок мира - азербайджанский гимнаст взял &quot;золото&quot;

Кубок мира - азербайджанский гимнаст взял "золото"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы