Жители Красноярска смогут увидеть мусульманские реликвии

Реликвии пророка Мухаммада, хранящиеся у муфтия Дагестана, прилетели в столицу Красноярского края – очередь желающих поклониться им выстроилась с раннего утра.

В одном из крупнейших городов России, крупнейшем экономическом, образовательном и культурном центре Восточной Сибири городе Красноярске сегодня открылась выставка священных реликвий, принадлежащих пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, сообщает Муфтият Дагестана.

Экспозиция открылась ранним утром в Соборной мечети краевой столицы и сразу привлекла к себе огромное внимание верующих: очереди начали формироваться с 6 часов утра, и только в первые часы открытия ее посетили более 5 тыс человек, передает "АиФ-Дагестан".

Экспозиция выставки состоит из 20 уникальных реликвий, которые хранятся у муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди: впрочем, открыта она не только для правоверных мусульман, но и для всех жителей города независимо от их вероисповедания и национальности.

Ожидается, что за три дня выставку посетят от 30 до 50 тыс человек, но если поток посетителей не будет уменьшаться, работу экспозиции продлят еще на некоторый срок.