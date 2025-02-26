Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотни грузовиков застряли на российско-грузинской границе. Около 40% из них в настоящее время находятся на спецстоянке.

На КПП "Верхний Ларс" ожидают проезда в Грузию примерно 1,4 тыс крупногобаритных транспортных средств. Об этом 10 марта поведал в ходе аппаратного совещания республиканского правительства вице-премьер региона.

"Порядка 1 тыс. 400 единиц большегрузного автотранспорта ожидают проезда через российско-грузинскую границу, из них 570 располагаются на специализированной стоянке"

– Ирбек Томаев

Он также рассказал, что за последнюю неделю границу между двумя странами пересекли свыше 18 тыс машин.

По данным ЦОДД Северной Осетии, в электронной очереди на КПП сейчас зарегистрированы 2360 автомобилей.

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