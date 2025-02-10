На строительство дороги к Махачкалинскому порту потратят более 6 млрд рублей

В рамках реконструкции Махачкалинскому морского порта будет построена новая подъездная дорога от федеральной трассы. Сумма вложений превышает 6 млрд рублей.
Власти Дагестана определились с подрядчиком, который построит дорогу к Махачкалинскому морскому торговому порту. Объектом будет заниматься компания "Дорсервис-09", сумма контракта составила более 6,6 млрд рублей.
Как сообщается на портале госзакупок, транспортный объект должны ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.
Дорога будет представлять собой четырехполосный путь длиной 6,2 км, средняя скорость автомобилей составит около 70 км/ч.
Подрядчик также займется установкой светофоров, освещения, обустройством переходов, тротуаров. Также появится велодорожка.