Вестник Кавказа

На строительство дороги к Махачкалинскому порту потратят более 6 млрд рублей

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В рамках реконструкции Махачкалинскому морского порта будет построена новая подъездная дорога от федеральной трассы. Сумма вложений превышает 6 млрд рублей.

Власти Дагестана определились с подрядчиком, который построит дорогу к Махачкалинскому морскому торговому порту. Объектом будет заниматься компания "Дорсервис-09", сумма контракта составила более 6,6 млрд рублей. 

Как сообщается на портале госзакупок, транспортный объект должны ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. 

Дорога будет представлять собой четырехполосный путь длиной 6,2 км, средняя скорость автомобилей составит около 70 км/ч. 

Подрядчик также займется установкой светофоров, освещения, обустройством переходов, тротуаров. Также появится велодорожка.

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