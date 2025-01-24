Махачкала наращивает сотрудничество с провинцией в Иране

В провинцию в Иране прибыла делегация из Дагестана. Иранская сторона предложила организовать взаимодействие портов Амирабад и Махачкалы.
В иранскую провинцию Мазандаран прибыла с двухдневным визитом дагестанская делегация в рамках укрепления международного сотрудничества, пишет пресс-служба Минэкономразвития Дагестана.
Делегацию возглавили представитель правительства РД при Торгпредстве России в Иране Андрей Танаев и консул Генконконсульства в Реште Андрей Аленкин.
В ходе визита прошли переговоры с руководством провинции, сотрудниками университета, администрацией порта, свободной экономической зоны и бизнес-сообществом.
В рамках поездки также состоялась встреча с представителем иранского внешнеполитического ведомства в Мазандаране.
Стоит добавить, что иранская сторона предложила по организации взаимодействия между морским портом Амирабад и махачкалинским портом.