Вестник Кавказа

Махачкала наращивает сотрудничество с провинцией в Иране

Махачкала наращивает сотрудничество с провинцией в Иране
© Фото: Минэкономразвития Дагестана
В провинцию в Иране прибыла делегация из Дагестана. Иранская сторона предложила организовать взаимодействие портов Амирабад и Махачкалы.

В иранскую провинцию Мазандаран прибыла с двухдневным визитом дагестанская делегация в рамках укрепления международного сотрудничества, пишет пресс-служба Минэкономразвития Дагестана.

Делегацию возглавили представитель правительства РД при Торгпредстве России в Иране Андрей Танаев и консул Генконконсульства в Реште Андрей Аленкин.

В ходе визита прошли переговоры с руководством провинции, сотрудниками университета, администрацией порта, свободной экономической зоны и бизнес-сообществом.

В рамках поездки также состоялась встреча с представителем иранского внешнеполитического ведомства в Мазандаране.

Стоит добавить, что иранская сторона предложила по организации взаимодействия между морским портом Амирабад и махачкалинским портом.

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