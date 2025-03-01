На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

Молодой краснодарский пляжный футбольный клуб "Краснодар-ЮМР" построит себе домашнюю арену – она появится в городском парке 30-летия Победы и сможет принимать до 1200 зрителей.

Руководство молодого пляжного футбольного клуба "Краснодар-ЮМР", основанного в столице Краснодарского края в 2021 году, решило возвести домашний модульный стадион для своих спортсменов и их болельщиков – он вырастет в городском парке 30-летия Победы. Раньше на этой территории находились теннисные корты, а затем скейт-парк.

Стадион станет первым модульным в Краснодаре – его площадь превысит больше 2,2 тыс кв м, а строительство оплатит президент клуба Владислав Силютин. На арене можно будет проводить соревнования по пляжному футболу, волейболу, гандболу и теннису, клуб уже заключил договор на право проведения тренировок и соревнований на нем сроком на 10 лет, передает портал Юга.ру.

"Это будет стадион с трибунами, рассчитанными примерно на 1,2 тыс. мест. Предусмотрены VIP и "Бизнес" сектора, а также места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Арена будет оснащена мультимедийным табло и звуковым оборудованием. Будет установлено искусственное освещение"

- Владислав Силютин

Строительство спортивной арены займет 4-6 месяцев и обойдется примерно в 100 млн рублей. Сейчас утверждается проектно-сметная документация проекта.