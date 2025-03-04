Вестник Кавказа

Дело о присвоении госимущества на миллионы рублей возбудили в Ингушетии

Дело о присвоении госимущества на миллионы рублей возбудили в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главе предприятия в Ингушетии грозит уголовное наказание. Мужчина проходит подозреваемым по делу о присвоении госимущества.

В Ингушетии стал фигурантом уголовного дела о присвоении госимущества на сумму, превышающую 6,6 млн рублей, глава одного из местных заводов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале региональной прокуратуры.

Речь идет и гендиректоре АО "Технопарк Сердало". По данным надзорного ведомства, он занимался преступной деятельностью в период с
2020 по 2022 год.

"Гендиректор АО "Технопарк Сердало" посредством заключения фиктивных договоров о приобретении оборудования, об уступке права требования и создания мнимой кредиторской задолженности совершил отчуждение в пользу другой возглавляемой им коммерческой организации имущества на сумму свыше 6,6 млн рублей"

– пресс-служба прокуратуры

Уточняется, что мужчина распорядился им по своему усмотрению.

В ведомстве также рассказали, что ранее Минимущество республики передало госимущество на баланс предприятия по производству светодиодных ламп и осветительного оборудования.

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