Вестник Кавказа

Главу предприятия будут судить за невыплату зарплаты в Ингушетии

Главу предприятия будут судить за невыплату зарплаты в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель госпредприятия обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам. По данному факту завели уголовное дело.

Фигурантом уголовного дела в Ингушетии стал мужчина, исполняющий обязанности директора госпредприятия "Ингуштранспорт". Об этом поведали в региональной прокуратуре.

Его обвиняют в том, что он не выплатил зарплату работникам.

"По версии следствия, с июля по ноябрь 2024 года 187 работникам транспортного предприятия не выплачивалась заработная плата в общей сумме около 12 млн руб"

– пресс-служба прокуратуры

Как отмечается, деньги, которые полагались водителям, руководитель предприятия потратил на хозяйственные нужды и текущие расходы.

По данному факту возбудили уголовное дело. Задолженности по зарплате перед сотрудниками уже погасили.

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