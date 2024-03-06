В Астрахани задержали распространителя фальшивых денег

Астраханские правоохранители на днях задержали уроженца одной из республик Северного Кавказа, пытавшегося расплатиться в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой, он привез в регион сотни фальшивок.

Астраханские полицейские задержали мужчину, который пытался расплатиться за купленные товары в магазине Астрахани фальшивой купюрой достоинством 5 тыс рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции установили его личность – злоумышленником оказался 37-летний житель одной из северокавказских республик, передает "АиФ Астрахань".

Выяснилось и происхождение фальшивых денег – задержанный сообщил, что их передал ему знакомый, всего в пакете было 400 купюр на общую сумму 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сбывать подделки приезжий предпочел не у себя на родине, а на территории Астраханского региона. Сейчас он арестован и находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Это – далеко не первый случай обнаружения фальшивых денег: еще год назад такая же купюра с характерными особенностями подделки была выявлена в одном из магазинов в Наримановском районе, правоохранители изучают возможность причастности к этому факту заезжего "гастролера".