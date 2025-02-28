Вестник Кавказа

Угроза схода лавин будет сохраняться до среды в Кабардино-Балкарии

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР предупредили местных жителей и туристов об угрозе образования лавин. Сход снежной массы может произойти в понедельник или вторник.

В ближайшие несколько дней в Кабардино-Балкарии могут сойти лавины. Об этом сказано в сообщении, распространенном 10 марта ГУ МЧС РФ по республике.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 10 марта до 18:00 11 марта в горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно"

– пресс-служба управления

Уточняется, что риск возникновения лавин достаточно высок из-за резкого потепления, последовавшего после сильных снегопадов.

В МЧС призывают туристов следить за погодой и кататься исключительно на размеченных трассах.

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