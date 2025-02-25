Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Дагестан планирует отправить 350 т овечьей шерсти на белорусское текстильное предприятие "Полесье", которое попробует работать с дагестанским сырьем, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.
Также дагестанские производители прорабатывают возможность поставок шерсти на ковровые заводы Беларуси, передает "Интерфакс".
"Дагестанская делегация посетила предприятие легкой промышленности ОАО "Камволь". Достигнута договоренность о производстве шерсти предприятием "Кавказская шерсть" для изготовления пледов из них на сумму свыше 40 млн рублей"
- правительство Дагестана
Сотрудничество будет взаимовыгодным – планируется, что обувные фабрики Дагестана приобретут у производителей Беларуси пилотную партию сырья для своей отрасли. Если его качество будет соответствовать требованиям дагестанских производителей, то в Дагестане будет открыт торговый дом Беларуси, куда будут регулярно поставляться белорусские кожевенные изделия, - добавили в дагестанском правительстве.