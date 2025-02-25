Вестник Кавказа

Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Клубки шерсти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские производители шерсти отправят первую пробную партию в 350 тонн своей продукции на белорусское текстильное предприятие "Полесье", также ее планирует закупить ьелорусская фабрика "Камволь", производящая пледы.

Дагестан планирует отправить 350 т овечьей шерсти на белорусское текстильное предприятие "Полесье", которое попробует работать с дагестанским сырьем, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Также дагестанские производители прорабатывают возможность поставок шерсти на ковровые заводы Беларуси, передает "Интерфакс".

"Дагестанская делегация посетила предприятие легкой промышленности ОАО "Камволь". Достигнута договоренность о производстве шерсти предприятием "Кавказская шерсть" для изготовления пледов из них на сумму свыше 40 млн рублей"

- правительство Дагестана

Сотрудничество будет взаимовыгодным – планируется, что обувные фабрики Дагестана приобретут у производителей Беларуси пилотную партию сырья для своей отрасли. Если его качество будет соответствовать требованиям дагестанских производителей, то в Дагестане будет открыт торговый дом Беларуси, куда будут регулярно поставляться белорусские кожевенные изделия, - добавили в дагестанском правительстве.

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