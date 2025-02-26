Вестник Кавказа

В аварии двух машин во Владикавказе пострадали пятеро детей

В аварии двух машин во Владикавказе пострадали пятеро детей
Сегодня днем в столице Северной Осетии Владикавказе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей – в аварии пострадали пятеро детей, сейчас ими занимаются медики.

В столице Северной Осетии Владикавказе произошло ДТП с участием двух легковушек – в одной из них было пятеро детей, все они пострадали, сообщили в МЧС региона.

"На улице Генерала Дзусова столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ 2106. Прибывшие на место происшествия огнеборцы произвели обесточивание аварийных автомобилей, а также отключение газобаллонного оборудования"

- МЧС Северной Осетии

В одном из автомобилей находились пятеро детей в возрасте от 6 до 14 лет, всем им понадобилась медицинская помощь – они доставлены в Детскую Республиканскую клиническую больницу Владикавказа, сейчас их обследуют медики, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве региона.

Ликвидацией последствий аварии занимались 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России, говорится в сообщении спасателей.

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