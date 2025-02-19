Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Мощные снегопады с конца прошлой недели бушуют на Северном Кавказе, а также в соседних регионах и государствах. Улучшения погоды ждать не приходится - до конца недели к снегопадам на Кавказе прибавится сильный мороз.

На Юге России, в республиках СКФО, в Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджане с прошлой недели наблюдаются погодные аномалии - мощные снегопады и морозы. Что происходит на заснеженном Кавказе сейчас?

Снегопады в Дагестане

В Дагестане предупреждение в связи с надвигающейся опасной погодой было выпущено еще в понедельник 19 февраля. Обильные снегопады частично заблокировали горные дороги, из-за чего отрезанными от мира оказались несколько сел. Кроме того, в Гумбетовском и Казбековском районах из-за метели и плохой видимости введены ограничения на проезд по горным дорогам.

Снег привел к аварийным отключениям света, на данный момент все ремонтные работы завершены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снежные лавины несколько раз сходили на дороги, последний инцидент произошел накануне вечером в Цунтинском районе.

Лавины в Карачаево-Черкесии

В КЧР снегопады также не утихают с прошлой недели.

Усиление ветра и мороза привело к метели. На части дорог движение затруднено. Коммунальщики работают круглосуточно в усиленном режиме.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горах возросла лавинная опасность, что привело к трагедии – два альпиниста погибли под завалом, также погиб один спасатель.

Предупреждение из-за аномального холода действует до 2 марта, по ночам воздух может остывать до минус 25.

Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня

До 2 марта в КБР объявлено предупреждение из-за сильных морозов. Ветер накануне прервал работу канаток на курорте "Эльбрус". Из-за обильного снега выросла лавинная опасность в горных районах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В соседних Ингушетии и Чечне также на ближайшие дни выпущены предупреждения об аномально холодной температуре, до минус 20-25 в ночное время в горах.

Северная Осетия и Верхний Ларс

Из-за неблагоприятной погоды в Северной Осетии на прошлой неделе был введен режим ЧС. До 2 марта действует предупреждение об аномальном холоде - ожидаются морозы до минус 25.

Непогода отменила долгожданное открытие нового курорта "Мамисон", которое планировалось на 28 февраля. Запускать канатные дороги и трассы для катания в снежную и ветреную погоду небезопасно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сложная ситуация на дорогах - тысячи фур находятся на территории республики в ожидании проезда через границу. Закрывался проезд на Транскаме. Верхний Ларс был закрыт на протяжении девяти дней, во вторник днем проезд грузовиков разрешили, легковым автомобилям проезд открыли на два дня раньше.

Ставропольский край

Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов и снега выпущено на Ставрополье. Погодная аномалия превышает 10 градусов, морозы в регионе могут достигнуть 20 градусов. Такая погода сохранится до начала марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Невинномысске из-за аварии произошло отключение отопления в 350 многоэтажных жилых домов.

В школах и детских садах до конца недели отменены занятия. Бушует снежный циклон, дороги расчищаются оперативно, однако ситуация на придомовых территориях и во дворах сложная.

Краснодарский край и снег в Сочи

В курортном Сочи 21 февраля выпал первый с начала зимы снег. Под снегом оказались зеленые пальмы и кактусы, пляжи и набережные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снежный покров в горах Сочи достиг 3,2 м. Обильные осадки привели к сходу лавин, в результате погибли и пострадали несколько человек. К поискам погибшего под лавиной лыжника не удается приступить несколько дней из-за метели и сложных погодных условий.

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, в последние дни часть рейсов перенаправлялась на запасные аэродромы.

Снежный циклон ударил не только по главному курорту России, но и по всему Краснодарскому краю. В Краснодаре за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Мокрый снег и морозная погода сохраняются в середине недели. Накануне было объявлено штормовое предупреждение.

Абазия и лед на Рице

В солнечной Абхазии снегопады, по некоторым данным, стали сильнейшими за 10 лет. Погода ухудшилась в конце прошлой недели, что привело к проблемам на дорогах, образовались сугробы и гололед.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впервые за семь лет замерзло горное озеро Рица. Рицинский парк сейчас закрыт из-за снега и опасности хода лавин.

Накануне республиканскую трассу перекрыло упавшее дерево, что привело к временному ограничению движения. Жителей и гостей республики просят в сложных погодных условиях без нужды не пользоваться личным транспортом.

Грузия – снег в Батуми

Почти неделю не кончается снегопад в Грузии. Самая сложная ситуация наблюдается в западной части страны, где погибли уже три человека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с аномальной погодой и в условиях чрезвычайного положения к работе по борьбе с последствиями непогоды было решено привлечь военных.

В Гурии ситуация самая сложная. У населения зачастую нет света, воды, дороги непроходимы. Ряд сел оказались отрезаны из-за снегопадов.

В Аджарии выросли сугробы. Высота снежного покрова в Батуми достигла 40 см. Аэропорт Батуми из-за снега работает с ограничениями, рейсы перенаправляются в Кутаиси. В Поти частично отменили занятия в школах. На железной дороге в Грузии отменена часть поездов.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Лавина на перевале Рикоти сегодня на несколько часов перекрыла дорогу - снег сошел на трассу ночью, погребенными оказались четыре автомобиля, пострадавших нет.

Сложная ситуация и на Военно-Грузинской дороге - граница между Россией и Грузией из-за снегопадов и опасности схода лавин остается закрытой большую частб времени, из-за чего на Верхнем Ларсе скопились тысячи грузовиков.

Турция и заснеженный Стамбул

В Турции снегопады ударили по Стамбулу в середине прошлой недели, с 19 февраля. Снегопады назвали сильнейшими за полвека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Сибирский" циклон 20-21 февраля отменил занятия в школах. В мегаполисе резко осложнилась дорожная ситуация, действовали временные запреты на проезд большегрузов, пользование мопедами, работу курьеров. Снег и туман приводили к закрытию Босфора для судов. Аэропорты Стамбул отменили часть авиарейсов, в том числе в Россию, из-за ненастья.

В других регионах Турции проблемой стало сильное похолодание с морозами до минус 20, из-за чего крупнейшая в стране река Кызылырмак замерзла на некоторых участках.

Азербайджан – снегопад в Баку

В Баку к снегопаду готовились, коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Несмотря на то, что снег и лед на дорогах привели к транспортным сложностям и росту числа ДТП, ситуацию удалось быстро взять под контроль. Накануне сообщалось, что в столице Азербайджана выпало 8 см снега, погода сохраняется морозная. Сегодня в Баку вновь обещают осадки в виде мокрого снега.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"