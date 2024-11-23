Об обстановке в Батуми рассказал глава города

На черноморский курорт Аджарии пришли аномальные снегопады и холода. Мэр Батуми Арчил Чиковани рассказал о ситуации в городе на сегодня.

Черноморский курорт Батуми в Грузии накрыли снегопады и ледяной град в последние дни. Мэр столицы Аджарии Арчил Чиковани рассказал об обстановке в городе.

В работах по очистке снега участвуют свыше 700 человек и 70 единиц специальной техники. От стихии пострадало около 80 деревьев, есть повреждения крыш, балконов, окон и других конструкций на многоквартирных домах.

Практически все жители Батуми имеют бесперебойную подачу газа и воды, лишь иногда случаются небольшие аварии, которые быстро ликвидируют.

Мэр Батуми также передал, что полное восстановление работы общественного транспорта будет зависеть только от погодных условий.

Напомним, что ранее из-за непогоды было принято решение закрыть в Аджарии как детские сады, так и школы.