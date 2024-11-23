Вестник Кавказа

Об обстановке в Батуми рассказал глава города

Об обстановке в Батуми рассказал глава города
© Фото: сайт мэрии Батуми
На черноморский курорт Аджарии пришли аномальные снегопады и холода. Мэр Батуми Арчил Чиковани рассказал о ситуации в городе на сегодня.

Черноморский курорт Батуми в Грузии накрыли снегопады и ледяной град в последние дни. Мэр столицы Аджарии Арчил Чиковани рассказал об обстановке в городе.

В работах по очистке снега участвуют свыше 700 человек и 70 единиц специальной техники. От стихии пострадало около 80 деревьев, есть повреждения крыш, балконов, окон и других конструкций на многоквартирных домах.

Практически все жители Батуми имеют бесперебойную подачу газа и воды, лишь иногда случаются небольшие аварии, которые быстро ликвидируют.

Мэр Батуми также передал, что полное восстановление работы общественного транспорта будет зависеть только от погодных условий.

Напомним, что ранее из-за непогоды было принято решение закрыть в Аджарии как детские сады, так и школы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
405 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Школы Аджарии закроются из-за снега

Школы Аджарии закроются из-за снега

Снег и ветер закрыли детские сады в Батуми

Снег и ветер закрыли детские сады в Батуми

Двое детей погибли на стройке в Батуми: начато расследование

Двое детей погибли на стройке в Батуми: начато расследование

Строительство второго искусственного полуострова стартовало в Батуми

Строительство второго искусственного полуострова стартовало в Батуми

Сотни тысяч жителей Грузии лишились интернета на несколько часов

Сотни тысяч жителей Грузии лишились интернета на несколько часов

Курорт Годердзи в Грузии признан лучшим в Европе

Курорт Годердзи в Грузии признан лучшим в Европе

Аджария будет привлекать туристов горными курортами

Аджария будет привлекать туристов горными курортами

Батуми выиграл награду World Travel Awards

Батуми выиграл награду World Travel Awards

Верховный совет Аджарской АР начал свою работу

Верховный совет Аджарской АР начал свою работу

Батуми поборется за награду World Travel Awards

Батуми поборется за награду World Travel Awards

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы