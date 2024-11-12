Вестник Кавказа

Школы Аджарии закроются из-за снега

Школы Аджарии закроются из-за снега
© Фото: сайт мэрии Батуми
Непогода продолжает вносить коррективы в жизнь Аджарии. Ранее сообщалось о закрытии детских садов, теперь власти решили приостановить работу школ, не работает и общественный транспорт.

Дети не будут ходить в школу в ближайшие дни в Аджарии, соответствующее решение приняло Минобразования грузинского региона.

Причина – разгул непогоды: на черноморское побережье обрушился сильный циклон, который принес с собой аномальный снегопад и ветер.

Из-за ненастья возникают сомнения в том, получится ли обеспечить безопасность детей и педагогов. Поэтому школы закрываются с завтрашнего дня, причем это касается как государственных, так и частных учебных учреждений.

Ранее сообщалось о приостановке работы детских садов в Батуми.

Кроме того, в Батуми временно не ходит общественный транспорт. В транспортной службе города уточнили, что транспортные средства не могут передвигаться: дороги засыпаны снегом, снегопад также снизил видимость.

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