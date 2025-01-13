Снег и ветер закрыли детские сады в Батуми

Власти Батуми приняли решение закрыть на время закрыть детские сады. Причина – плохая погода, а точнее снег и ветер. По прогнозам синоптиков, ненастье продлится четыре дня.

Непогода привела к временному прекращению работы детских садов на черноморском побережье Грузии, а именно в Батуми. Соответствующую меру анонсировали в городской мэрии.

В администрации города пояснили, что решение было принято из-за плохих погодных условий, ожидаемых ветра и в целом непогоды. При разгуле стихии, пояснили в мэрии, невозможно обеспечить безопасность воспитателей и малышей. Поэтому детсады в понедельник не работают.

Стоит отметить, что, как следует из прогноза погоды, в Батуми в ближайшие несколько дней по четверг включительно ожидается мокрый снег.