Власти Еревана назвали причины массовых ДТП в снегопад

Транспортный коллапс в Ереване на прошлой неделе во время аномального снегопада был связан с тем, что подавляющее большинство машин были на "летней" резине, а также с системой ОСАГО, считают в мэрии.

Волна автоаварий, которые произошли в Ереване во время рекордного снегопада и практически парализовали движение в армянской столице, связана с тем, что у большинства машин были "летние" шины, заявил мэр города Тигран Авинян.

По его словам, не подходящая к сезону "резина" оказалась причиной 80% всех аварий.

Авинян назвал и еще одну проблему, которая стала очевидна в день транспортного коллапса. Это система страхования ОСАГО, а точнее неторопливость страховых компаний. Водители, попавшие в легкую аварию, дожидались страховщиков по несколько часов, не разъезжаясь, а те не торопились прибывать на место ДТП. Пробки в таких случаях могли достигать нескольких километров.

"Эта система – просто катастрофа для Еревана, поскольку при каждом подобном случае трафик останавливается часами. Это создает проблемы не только для трафика в городе, но и для нашей техники, которая застревала в пробке"

– Авинян

Ситуацию подтвердил и его советник Камо Ареян, пояснив, что снегоуборочная техника из-за пробок просто не могла добраться до места назначения.