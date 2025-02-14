Вестник Кавказа

Власти Еревана назвали причины массовых ДТП в снегопад

Власти Еревана назвали причины массовых ДТП в снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортный коллапс в Ереване на прошлой неделе во время аномального снегопада был связан с тем, что подавляющее большинство машин были на "летней" резине, а также с системой ОСАГО, считают в мэрии.

Волна автоаварий, которые произошли в Ереване во время рекордного снегопада и практически парализовали движение в армянской столице, связана с тем, что у большинства машин были "летние" шины, заявил мэр города Тигран Авинян.

По его словам, не подходящая к сезону "резина" оказалась причиной 80% всех аварий.

Авинян назвал и еще одну проблему, которая стала очевидна в день транспортного коллапса. Это система страхования ОСАГО, а точнее неторопливость страховых компаний. Водители, попавшие в легкую аварию, дожидались страховщиков по несколько часов, не разъезжаясь, а те не торопились прибывать на место ДТП. Пробки в таких случаях могли достигать нескольких километров.

"Эта система – просто катастрофа для Еревана, поскольку при каждом подобном случае трафик останавливается часами. Это создает проблемы не только для трафика в городе, но и для нашей техники, которая застревала в пробке"

– Авинян

Ситуацию подтвердил и его советник Камо Ареян, пояснив, что снегоуборочная техника из-за пробок просто не могла добраться до места назначения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1195 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?

Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?

Ереван избежал транспортного коллапса из-за снегопада

Ереван избежал транспортного коллапса из-за снегопада

В Ереване произошел пожар на крыше многоэтажки

В Ереване произошел пожар на крыше многоэтажки

Бросок снежка вылился в ранение подростка в Ереване

Бросок снежка вылился в ранение подростка в Ереване

Уроки в школах на день отменили в Ереване

Уроки в школах на день отменили в Ереване

Посол России попал в ДТП в Армении

Посол России попал в ДТП в Армении

В Ереване пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров

В Ереване пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Goodbye Lenin от Пашиняна: нужен ли Армении Евросоюз

Goodbye Lenin от Пашиняна: нужен ли Армении Евросоюз

Пассажиры избили водителей автобусов в Ереване

Пассажиры избили водителей автобусов в Ереване

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы