Смертельное ЧП произошло на стройке железной дороги в Турции

Рабочий стал жертвой обрушения, произошедшего в понедельник на стройке в Кайсери. Еще у одного человека зафиксировано несколько травм.

В Турции во время строительства высокоскоростной железнодорожной линии произошло обрушение. Об этом сообщают 10 марта местные средства массовой информации.

Трагедия случилась в провинции Кайсери, расположенной в центральной части страны.

По данным агентства IHA, на момент ЧП на стройке работали семь человек. Пятеро из них сумели самостоятельно выбраться из-под завалов. Один человек погиб. Еще один получил несколько переломов, его отвезли в медицинское учреждение.

Согласно предварительной информации, рабочий погиб в результате падения камня на голову.

Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Напомним, в ночь с 20 на 21 января в гостинице в турецкой провинции Болу случился страшный пожар. Его жертвами стали почти 80 человек.