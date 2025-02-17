В Турции возросло число жертв контрафактного алкоголя

В Турции увеличивается число жертв некачественного алкоголя. Всего в Стамбуле и Анкаре погиб от отравления 151 человек. Ведется расследование.

Количество случаев отравления контрафактными алкогольными напитками растет в Турции.

Согласно последним данным, опубликованным 4 марта, в результате отравлений поддельными напитками в Турции погиб 151 человек - 81 человек погиб в Анкаре, 70 - в Стамбуле.

Власти страны усилили меры по пресечению производства и продажи контрафактного алкоголя. В рамках расследования арестовано 36 человек, 41 человек освобождены под судебный контроль.