Мэрия Анапы отсудит более 200 млн рублей у владельцев разбившихся танкеров

Администрация Анапы попытается отсудить свыше 200 млн рублей у компаний, отвечавших за эксплуатацию разбившихся в Керченском проливе танкеров.

Власти Анапы направили иск о возмещении понесенных убытков в размере 211 млн рублей за операцию по устранению последствий разлива мазута после крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Ответчиками по иску стали ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть", в ведении которых находятся судна.

"Данные компании являются владельцами танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", в результате крушения которых в декабре 2024 года в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней"

– администрация Анапы

Отметим, что ранее "Волгатранснефть" и "Кама Шиппинг" получили штрафы на 300 и 30 тыс рублей соответственно за нарушение правил эксплуатации танкеров.

Отметим, что крушение танкеров произошло в конце прошлого года и привело к разливу мазута. Авария стала причиной экологической катастрофы на побережье Черного моря.