Вестник Кавказа

Работы по утилизации кормы танкера "Волгонефть" завершены

Работы по утилизации кормы танкера "Волгонефть" завершены
© Фото: оперштаб Краснодарского края
В Краснодарском крае закончили разрезание кормы севшего на мель в середине декабря танкера. На проведение работы ушло чуть больше месяца.

В Темрюкском районе Краснодарского края разрезали и вывезли корму танкера "Волгонефть 239", поведали в пресс-службе Минтранса. 

Сообщается, что на разделку остатков севшего на мель танкера ушло немногим больше месяца. 

Работы начались в конце января. Рабочие сначала срезали верхний мостик, а затем приступили к удалению внутренних отсеков. Самая трудоемкая часть – утилизация подводного сегмента – стала финальным этапом операции. 

Отмечается, что из судна дополнительно удалили более 1 тыс тонн мазута и топлива. Чтобы минимизировать вероятность утечки топлива, вокруг танкера возвели вал. Также был обустроен временный путь для грузовиков.

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