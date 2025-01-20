Работы по утилизации кормы танкера "Волгонефть" завершены

В Краснодарском крае закончили разрезание кормы севшего на мель в середине декабря танкера. На проведение работы ушло чуть больше месяца.

В Темрюкском районе Краснодарского края разрезали и вывезли корму танкера "Волгонефть 239", поведали в пресс-службе Минтранса.

Сообщается, что на разделку остатков севшего на мель танкера ушло немногим больше месяца.

Работы начались в конце января. Рабочие сначала срезали верхний мостик, а затем приступили к удалению внутренних отсеков. Самая трудоемкая часть – утилизация подводного сегмента – стала финальным этапом операции.

Отмечается, что из судна дополнительно удалили более 1 тыс тонн мазута и топлива. Чтобы минимизировать вероятность утечки топлива, вокруг танкера возвели вал. Также был обустроен временный путь для грузовиков.