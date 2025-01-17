Вестник Кавказа

Нацбанк Грузии пополнит валютные запасы

И.о главы Нацбанка Грузии Натия Турнава
© Фото: Национальный банк Грузии
Руководство Национального банка Грузии приняло решение начать пополнять международные резервы, снизившиеся после погашения правительством госдолга страны в феврале 2025 года.

Национальный банк Грузии уже в нынешнем марте месяце начнет пополнять международные резервы, заявила сегодня президент финансового регулятора страны Натия Турнава.

"С марта начинается период, который традиционно дает нам возможность пополнить резервы и приобрести валюту на рынке. В целом наблюдается хороший, сильный приток валюты в страну"

- Натия Турнава

В феврале валютные запасы банка серьезно сократились на $202 млн после погашения правительством госдолга страны, составив $4,23 млрд, всего за год они уменьшились на 11% или $512 млн, передает Sputnik Грузия.

Падение существенное, но не критичное – благодаря экспорту и туризму в Грузию идет стабильный приток валюты, а данные по инфляции за февраль внушают обоснованный оптимизм – они составили всего 2,4%, что значительно ниже целевого показателя в 3%,

Напомним, международные валютные резервы - основная часть резервов Нацбанка Грузии, они составляют $3,3 млрд и состоят из средств, размещенных в ценных бумагах ($2,5 млрд, и валюты, хранящейся на счетах иностранных банков и МВФ ($0,8 млрд), говорится на сайте регулятора.

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