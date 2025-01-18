Владельцы АЗС в Армении избегают уплаты налогов

Владельцы армянских автозаправочных станций недоплачивают в бюджет страны миллиарды драмов – нарушения носят массовый характер, СК Армении уже возбудил уголовные дела в отношении 16 человек.

Два владельца сетей автозаправочных станций (АЗС) в Армении стали фигурантами уголовных дел, возбужденных в отношении них и их сотрудников из-за уклонения от уплаты налогов, сообщает Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении.

Один владелец сети из 18 местных АЗС вместе с сотрудниками недоплатил в бюджет 1 млрд 272 млн 101 тыс. 940 драмов налогов, внося в налоговые отчеты компании искаженные данные и фальсифицируя данные приборов учета газа, передает NEWS.am.

Точно так же манипулировал с отчетами для налоговой еще один владелец аналогичной сети из 18 АЗС – из-за махинаций его и его сотрудников бюджет недосчитался 1 млрд 79 млн 341 тыс. 404 драмов, рассказали в Следственном комитете страны.

В отношении 16 ответственных лиц уже возбуждены уголовные дела, семерых из них могут заключить под стражу – суд сейчас рассматривает эти ходатайства. По всем уголовным делам по решению главы Следственного комитета Армении работают следственные группы, в состав которых вошли 50 следователей.