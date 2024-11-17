Армения попросила Иран снизить чрезмерные цены на дизель

Армения договорилась с Ираном о переговорах по снижению цен на дизтопливо, однако Тегеран пока не соглашается пойти на этот шаг: армянские грузовики по-прежнему вынуждены заправлять на границе полные баки чрезвычайно дорогим иранским дизелем.

Как рассказали в Министерстве иностранных дел Республики Армения, в ближайшее время состоится встреча армянской и иранской групп транспортных специалистов для переговоров по просьбе Еревана понизить для армянских дальнобойщиков чрезмерные цены на дизтопливо в Иране.

Напомним, что для въезжающих из Армении в Иран грузовиков действует жесткое правило по топливу: каждая фура должна прибывать на границу с пустыми баками и полностью заправляться прямо на иранской таможне на 100%, а при возвращении в Армению еще раз заполнять баки до отказа дорогим иранским топливом. При этом осенью прошлого года Иран резко увеличил цены на дизель, что снизило доходы дальнобойщиков от армяно-иранских грузоперевозок.

Как пишет Спутник-Армения, Ереван уже несколько месяцев пытается поговорить с официальным Тегераном по этой теме, однако цены на дизтопливо на иранской таможне остаются на том же уровне.

"28 февраля в Тегеране замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян на встрече с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садеги, а также его заместителем снова обратил внимание на данный вопрос"

– МИД Армении

При этом армянские дипломаты пока не знают точной даты и места встречи экспертных групп. Также у них нет даже приблизительных перспектив по снижению дизельных цен для иностранцев в Иране.