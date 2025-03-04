Сборная Азербайджана по вольной борьбе снова выиграла ЧЕ U-23

Азербайджанские вольники стали чемпионами Европы U-23. Командный зачет сборная Азербайджана выиграла уже в четвертый раз подряд.

Спортсмены-борцы из Азербайджана заняли первое место в командном зачете чемпионата Европы U-23, который проходил в столице Албании Тиране.

Такого результата спортсмены достигают уже в четвертый раз подряд: с 2022 года сборная никому не уступала лидерство.

В 2025 году спортсмены установили новые для себя рекорды по числу очков, медалей и выходов в финал. Представители Азербайджана взяли награды в девяти из десяти весовых категорий. В финальных схватках сражались пятеро вольников. Достигнут был рекорд и по результативности: борцы набрали 169 очков.

На второй строчке командного зачета Турция (117 очков), третье заняла Украина (104 очка).

В общей сложности азербайджанские спортсмены завоевали одно золото (Арсений Джиоев, 86 кг), четыре серебра – Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Кенан Хейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Фарид Джаббаров (79 кг), и столько же бронзовых медалей – Рахман Иманов (57 кг), Мурад Хагвердиев (65 кг), Садык Мустафазаде (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).