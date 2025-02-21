Вестник Кавказа

Иранская ядерная программа всегда будет мирной - МИД ИРИ

Иранская ядерная программа всегда будет мирной - МИД ИРИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране заверили, что ядерная программа всегда будет мирной. В отношении программы не существует понятия "потенциальная милитаризация", отметил глава иранского МИД.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что ядерная программа в Исламской Республике была и будет мирной.

"Иранская ядерная программа всегда была и всегда будет абсолютно мирной, поэтому такого понятия, как ее "потенциальная милитаризация" в принципе не существует"

– министр

На прошлой неделе Дональд Трамп написал к верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи, он снова предложил заключить ядерную сделку. На предложение Вашингтон получил отказ.

Глава МИД ИРИ напомнил, что когда в США с уважением относятся к Ирану, то получают в ответ такое же отношения. При этом угрозы несут за собой конфронтацию.

"Каждое действие вызывает ответное действие"

– министр

Договор СВПД был подписан в 2015 году, через три года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из сделки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Али Хаменеи ответил Трампу отказом от переговоров

Али Хаменеи ответил Трампу отказом от переговоров

Иран заявил о невозможности переговоров с США в условиях давления

Иран заявил о невозможности переговоров с США в условиях давления

Трамп написал письмо Али Хаменеи

Трамп написал письмо Али Хаменеи

Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном

Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном

Американская киноакадемия присудила &quot;Оскар&quot; иранскому фильму

Американская киноакадемия присудила "Оскар" иранскому фильму

Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке

Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке

Пезешкиан назвал способы обхода санкций

Пезешкиан назвал способы обхода санкций

Пезешкиан допустил проведение переговоров с США

Пезешкиан допустил проведение переговоров с США

МИД Ирана осудил новые американские торговые санкции

МИД Ирана осудил новые американские торговые санкции

При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия – Рубио

При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия – Рубио

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы