Иранская ядерная программа всегда будет мирной - МИД ИРИ

В Тегеране заверили, что ядерная программа всегда будет мирной. В отношении программы не существует понятия "потенциальная милитаризация", отметил глава иранского МИД.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что ядерная программа в Исламской Республике была и будет мирной.

"Иранская ядерная программа всегда была и всегда будет абсолютно мирной, поэтому такого понятия, как ее "потенциальная милитаризация" в принципе не существует"

– министр

На прошлой неделе Дональд Трамп написал к верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи, он снова предложил заключить ядерную сделку. На предложение Вашингтон получил отказ.

Глава МИД ИРИ напомнил, что когда в США с уважением относятся к Ирану, то получают в ответ такое же отношения. При этом угрозы несут за собой конфронтацию.

"Каждое действие вызывает ответное действие"

– министр

Договор СВПД был подписан в 2015 году, через три года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из сделки.