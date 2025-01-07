Экс-партнер Иванишвили приговорен к крупному сроку заочно

Бывший бизнес-компаньон основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили получил заочный приговор. Ранее он сбежал из Грузии.

Георгию Бачиашвили, в прежние годы бывшему партнером основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, вынесен заочный приговор – его огласили в Тбилисском городском суде.

Бачиашвили – фигурант трех уголовных дел. Приговор вынесен был сегодня по одному из них – о присвоении криптовалюты (в крупном объеме) и легализации незаконных доходов.

Приговор – десять лет тюрьмы за хищение, а также 11 лет за отмывание денег. По грузинским законам, меньший срок поглощается большим. Поэтому экс-партнер Иванишвили должен будет провести в заключении 11 лет.

Напомним, ранее Бачиашвили тайно покинул Грузию. Побег он провернул, воспользовавшись содействием помощника, который согласился помочь экс-партнеру Иванишвили сбежать из страны за крупную сумму денег. В итоге помощник сам попытался выехать за пределы Грузии, но был схвачен на границе.