Вестник Кавказа

Помощника сбежавшего экс-соратника Иванишвили оставили в заключении в Грузии

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд решил оставить в заключении на время следствия помощника сбежавшего от правосудия бывшего соратника Бидзины Иванишвили. Обвиняемый за деньги организовал побег за пределы Грузии.

Шота Карумидзе отправлен в заключение на время следствия за помощь экс-партнеру основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгию Бачиашвили в незаконном пересечении госграницы Грузии.

В ходе суда сторона защиты просила выпустить Карумидзе под залог, однако было решено, что подсудимый склонен к побегу и поэтому был оставлен в заключении.

Сам Шота Карумидзе признал вину и заявил, что бежать не собирается.

Напомним, что бывший соратник Иванишвили обвиняется по нескольким уголовным преступлениям – краже большой суммы криптовалюты и неисполнении служебных полномочий. Ранее он был помощником и финансовым советником основателям "Мечты".

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