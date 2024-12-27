Помощника сбежавшего экс-партнера Иванишвили поймали в Грузии

Грузинская полиция задержала человека, который оказал помощь при побеге бывшего партнера Бидзины Иванишвили, Георгия Бачиашвили. Он был схвачен на границе с Турцией, когда пытался покинуть страну.

Полицейские схватили помощника бывшего бизнес-компаньона основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили – он за плату организовал побег Георгия Бачиашвили из Грузии, рассказали в МВД.

Министерство также восстановило хронологию событий. Сначала Бачиашвили нашел человека, готового помогать ему при тайном отъезде за границу. За услуги он пообещал ему деньги.

Заручившись согласием помощника, Бачиашвили попросил его купить темную машину Toyota Camry и дал на это деньги. По поручению экс-партнера Иванишвили помощник на ней несколько раз ночью и днем переехал через границу с Арменией. С помощью видеорегистратора он запечатлел обстановку там.

Далее Бачиашвили обустроил тайник в "Тойоте", разместив его между задним сиденьем и багажником. Бачиашвили укрылся в нем и так выехал из Грузии. Чтобы затем попасть в Армению, он выбрался из тайника и показал паспорт гражданина РФ.

Приехав в аэропорт Еревана, Бачиашвили отдал помощнику деньги за услуги и порекомендовал ему покинуть Грузию, сам же улетел в третью страну.

Реализовать этот план помощник не сумел: он был задержан на границе с Турцией. Во время обыска у него нашли немногим более $4 тыс и технику.