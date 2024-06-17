В Астраханскую область вернутся речные трамвайчики

Власти Астраханской области вынашивают планы вернуть речные трамвайчики, некогда бодро сновавшие по Волге – разработкой обновленного проекта речных перевозок в регионе уже занимается Российский университет транспорта.

В скором времени по великой русской реке Волга в Астраханской области могут снова начать ходить речные трамвайчики – это планируется руководством региона, сообщили в министерстве транспорта.

Власти области уже заключили контракт с Российским университетом транспорта на разработку комплексного плана обновления транспортного обслуживания и внедрения стандартов для речных пассажирских водных перевозок, рассказал министр транспорта региона Алексей Чепяков, передает "АиФ Астрахань".

Ожидаются, что на волжские просторы выйдут не только возрожденные речные трамвайчики, которые ходили в прошлом и перестали работать в начале 2000-х из-за нерентабельности, но и появятся новые маршруты, в частности Астрахань – Оля и Ахтубинск – Волгоград, отметили в Минтрансе региона.

Проект потребует значительных финансовых вложений, но власти Астраханской области намерены не отступать от своих планов, призванных возродить былую туристическую привлекательность региона. Точная сумма вложений станет известна после экономических расчетов, которые будут выложены в плане до 30 июня 2025 года.