Вестник Кавказа

В Астраханскую область вернутся речные трамвайчики

В Астраханскую область вернутся речные трамвайчики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Астраханской области вынашивают планы вернуть речные трамвайчики, некогда бодро сновавшие по Волге – разработкой обновленного проекта речных перевозок в регионе уже занимается Российский университет транспорта.

В скором времени по великой русской реке Волга в Астраханской области могут снова начать ходить речные трамвайчики – это планируется руководством региона, сообщили в министерстве транспорта.

Власти области уже заключили контракт с Российским университетом транспорта на разработку комплексного плана обновления транспортного обслуживания и внедрения стандартов для речных пассажирских водных перевозок, рассказал министр транспорта региона Алексей Чепяков, передает "АиФ Астрахань".

Ожидаются, что на волжские просторы выйдут не только возрожденные речные трамвайчики, которые ходили в прошлом и перестали работать в начале 2000-х из-за нерентабельности, но и появятся новые маршруты, в частности Астрахань – Оля и Ахтубинск – Волгоград, отметили в Минтрансе региона.

Проект потребует значительных финансовых вложений, но власти Астраханской области намерены не отступать от своих планов, призванных возродить былую туристическую привлекательность региона. Точная сумма вложений станет известна после экономических расчетов, которые будут выложены в плане до 30 июня 2025 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верхний Ларс сейчас: в очереди на КПП стоит 1 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: в очереди на КПП стоит 1 тыс фур

Уборкой брошенных автомобилей занялись в Краснодаре

Уборкой брошенных автомобилей занялись в Краснодаре

Рейс из Москвы не долетел до Сочи

Рейс из Москвы не долетел до Сочи

Платных парковок в Сочи станет больше

Платных парковок в Сочи станет больше

Встреча по транспортному коридору Север-Юг пройдет в Москве 28 января

Встреча по транспортному коридору Север-Юг пройдет в Москве 28 января

Разработчики &quot;забыли&quot; пустить транспорт в ряд новых районов Ростова

Разработчики "забыли" пустить транспорт в ряд новых районов Ростова

Туман не дал приземлиться в Узбекистане вылетевшему из Сочи самолету

Туман не дал приземлиться в Узбекистане вылетевшему из Сочи самолету

Движение грузовиков через Верхний Ларс ограничили

Движение грузовиков через Верхний Ларс ограничили

Во Владикавказе на Крещение ограничат движение транспорта

Во Владикавказе на Крещение ограничат движение транспорта

График движения электричек между Краснодаром и Новороссийском изменится с 15 января

График движения электричек между Краснодаром и Новороссийском изменится с 15 января

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы