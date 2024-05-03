Экспедиция РАН изучила последствия обмеления Каспия

Ученые Астраханского заповедника и Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук изучили дельту Волги и влияние на ее экосистему сильного обмеления Каспийского моря – скоро станут известны ее результаты.

Очередная, третья по счету совместная экспедиция, организованная Астраханским заповедником и Лабораторией биогидрохимии и взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИОРАН), вскоре предоставит новые результаты изучения влияния резкого снижения уровня Каспийского моря на состояние дельты Волги и прилегающего шельфа.

Как установили ее участники, после пика роста уровня водоема в 90-х годах прошлого столетия он снова снизился до исторически низкого уровня, и в ближайшие годы процесс продолжится, передает "АиФ-Астрахань".

Это грозит серьезными последствиями для дельты Волги - обмелением речных русел и как следствие - затруднением судоходства, скажется это и на биоразнообразии: все это в совокупности создает серьезные проблемы для транспортной инфраструктуры и рыболовства.

В ходе экспедиции были собраны ценные данные о влиянии изменения уровня Каспия на ландшафт дельты реки, ее биоразнообразие, экосистему и на хозяйственную деятельность человека в этом регионе. Сейчас научные сотрудники ведут обработку полученных результатов.