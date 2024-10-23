Ключевые объекты Каспийского кластера проверят в Главгосэкспертизе

Документы на главные объекты будущего Каспийского прибрежного кластера в ближайшее время поступят в Главгосэкспертизу, где пройдет необходимую проверку. Процесс строительства предполагается начать в 2027 году.

Проекты строительства базовых объектов Каспийского прибрежного кластера в Дагестане проверят в Главгосэкспертизе, подробности рассказал исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

По его словам, специалисты ведомства проанализируют проектно-сметную документацию на ряд объектов, такие как многофункциональный центр, общежитие для сотрудников, парковки и основная дорога.

Тимижев уточнил, что в здании центра будет три этажа, а площадь его составит 7 тыс кв м. В нем разместятся офисы и конференц-зал, будут действовать рестораны.

"Строительство первых объектов планируется начать в 2027 году"

– Хасан Тимижев

Напомним, Каспийский морской кластер раскинется на берегу Каспийского моря на 6 км. В нем найдется место для самых разных видов отдыха.