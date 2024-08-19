Вестник Кавказа

Россия не намерена снимать запрет на вылов осетровых на Каспии

Россия не намерена снимать запрет на вылов осетровых на Каспии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росрыболовство не планирует снимать запрет на промысел осетровых в Каспийском море и ждет такого же решения от пятисторонней комиссии прикасписких государств, которая соберется в Астрахани в декабре.

У России нет планов по снятию запрета на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Создана пятисторонняя комиссия прикаспийских государств. В очередной раз она будет собираться в Астрахани в декабре. Я думаю, что в очередной раз мы примем ограничения на коммерческий вылов осетровых. Поэтому планов по открытию вылова осетровых на Каспии нет"

- Илья Шестаков

В то же время популяция осетровых показала заметный рост, и не только в Каспийском море – та же тенденция отмечена в Амуре и Азовском море, добавил Шестаков.

Напомним, прикаспийские страны - Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран – ежегодно продляют мораторий на коммерческий вылов осетра на Каспии. Запрет промышленного вылова белуги в Волго-Каспийском бассейне действует в России с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года.

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