Об опасном уровне воды в Каспийском море предупредили в Дагестане

В Дагестане сообщили, что уровень воды в Каспийском море достиг ниже опасной отметки. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Уровень воды в Каспийском море в районе Махачкалы достиг ниже опасной отметки, сообщает пресс-служба дагестанского МЧС.

Как заявили в ведомстве, днем и ночью 25 ноября, а также ночью и утром 26 ноября были отмечены низкие показатели уровня воды – на 1-6 см ниже отметки -104 см.

В МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с нарушением судоходства.