Вестник Кавказа

Обмеление Каспийского моря образовало новые острова

Дикий пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые острова появились в Каспии вследствие обмеления. Они уже обрели живых обитателей в виде птиц и растений.

Ученые из Дагестана нашли в Каспийском море новообразованные острова из-за обмеления. Они также обнаружили там птиц и растения, рассказал директор Дагестанского заповедника Курбан Куниев.

«В акватории северо-западной части Каспия образовались новые острова, на которых появляются первые куртины тростников и тамарикса, образуются колонии чаек и крачек. Наши ученые получили уникальную возможность наблюдать за процессами формирования флоры и фауны на новых островах»

- Курбан Куниев

Он также заметил другие последствия обмеления Каспия на землях, прилегающих к нему. Практически полностью прекратил существовать Аграханский залив, остров Чечень соединился с Аграханским полуостровом и почти исчез Кизлярский залив.

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