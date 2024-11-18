Обмеление Каспийского моря образовало новые острова

Новые острова появились в Каспии вследствие обмеления. Они уже обрели живых обитателей в виде птиц и растений.

Ученые из Дагестана нашли в Каспийском море новообразованные острова из-за обмеления. Они также обнаружили там птиц и растения, рассказал директор Дагестанского заповедника Курбан Куниев.

«В акватории северо-западной части Каспия образовались новые острова, на которых появляются первые куртины тростников и тамарикса, образуются колонии чаек и крачек. Наши ученые получили уникальную возможность наблюдать за процессами формирования флоры и фауны на новых островах»

- Курбан Куниев

Он также заметил другие последствия обмеления Каспия на землях, прилегающих к нему. Практически полностью прекратил существовать Аграханский залив, остров Чечень соединился с Аграханским полуостровом и почти исчез Кизлярский залив.