Вестник Кавказа

Частые встречи пошли на пользу отношениям Азербайджана и Ирана - Тегеран

Частые встречи пошли на пользу отношениям Азербайджана и Ирана - Тегеран
© Фото: сайт президента Ирана
В иранском МИД еще раз подчеркнули важность связей с Южным Кавказом. Отношения Баку и Тегерана укрепляются благодаря увеличению числа встреч между официальными лицами двух стран.

Взаимопониманию и улучшению отношений способствует рост числа встреч между официальным Баку и Тегераном, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он напомнил, что накануне состоялись переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в ходе которых стороны продуктивно обсудили вопросы двусторонних отношений. Иранский лидер также был приглашен в Баку.

Для Ирана важны связи со странами Южного Кавказа и соседними государствами, включая Азербайджан и Армению, подчеркнул Исмаил Багаи.

"У Ирана хорошие отношения с обеими странами, в последние дни дипломатические поездки еще больше увеличились. Иран неоднократно отмечал, что готов оказать любую помощь в продвижении переговоров между двумя странами"

- Исмаил Багаи

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