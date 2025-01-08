Частые встречи пошли на пользу отношениям Азербайджана и Ирана - Тегеран

Взаимопониманию и улучшению отношений способствует рост числа встреч между официальным Баку и Тегераном, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.
Он напомнил, что накануне состоялись переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в ходе которых стороны продуктивно обсудили вопросы двусторонних отношений. Иранский лидер также был приглашен в Баку.
Для Ирана важны связи со странами Южного Кавказа и соседними государствами, включая Азербайджан и Армению, подчеркнул Исмаил Багаи.
"У Ирана хорошие отношения с обеими странами, в последние дни дипломатические поездки еще больше увеличились. Иран неоднократно отмечал, что готов оказать любую помощь в продвижении переговоров между двумя странами"
- Исмаил Багаи