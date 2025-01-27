Вестник Кавказа

Игрок сборной Узбекистана из "Алании" может перейти в "Брагу"

Игрок сборной Узбекистана из "Алании" может перейти в "Брагу"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Португальская "Брага" нацелилась на нападающего "Алании" Хусайна Норчаева. Последний сезон Норчаев провел в аренде.

Форвард владикавказской "Алании" Хусайн Норчаев может пополнить состав португальской "Браги", сообщают спортивные СМИ.

Сообщается, что португальский клуб проявляет интерес к молодому узбекистанцу, для трансфера которого уже оформляются все необходимые бумаги.

Отметим, что игрок сборной Узбекистана снова присоединился к осетинской команде после аренды в "Нефтчи". В активе Норчаева 4 гола и 2 ассиста в чемпионате Узбекистана.

Напомним, что этой зимой клуб сменил другой игрок сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов. Защитник перешел из "Ланса" в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила около 40 млн евро.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Итоги выступления в Лиге Европы подвели в &quot;Карабахе&quot;

Итоги выступления в Лиге Европы подвели в "Карабахе"

&quot;Карабах&quot; завершил Лигу Европы поражением в Греции

"Карабах" завершил Лигу Европы поражением в Греции

Матч в честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова провели в Азербайджане

Матч в честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова провели в Азербайджане

Боец UFC из Дагестана встретился с Криштиану Роналду

Боец UFC из Дагестана встретился с Криштиану Роналду

Нападающий сборной Грузии по футболу может перебраться в Италию

Нападающий сборной Грузии по футболу может перебраться в Италию

&quot;Анжи&quot; будет играть в третьем российском дивизионе

"Анжи" будет играть в третьем российском дивизионе

Сборная России по футболу может сыграть с Ираном осенью

Сборная России по футболу может сыграть с Ираном осенью

&quot;Зенит&quot; может вернуть защитника из &quot;Ахмата&quot;

"Зенит" может вернуть защитника из "Ахмата"

Дагестанский футболист может перебраться в США

Дагестанский футболист может перебраться в США

Защитник сборной Азербайджана может продолжить карьеру в России

Защитник сборной Азербайджана может продолжить карьеру в России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы