Игрок сборной Узбекистана из "Алании" может перейти в "Брагу"

Португальская "Брага" нацелилась на нападающего "Алании" Хусайна Норчаева. Последний сезон Норчаев провел в аренде.

Форвард владикавказской "Алании" Хусайн Норчаев может пополнить состав португальской "Браги", сообщают спортивные СМИ.

Сообщается, что португальский клуб проявляет интерес к молодому узбекистанцу, для трансфера которого уже оформляются все необходимые бумаги.

Отметим, что игрок сборной Узбекистана снова присоединился к осетинской команде после аренды в "Нефтчи". В активе Норчаева 4 гола и 2 ассиста в чемпионате Узбекистана.

Напомним, что этой зимой клуб сменил другой игрок сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов. Защитник перешел из "Ланса" в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила около 40 млн евро.