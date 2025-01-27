В Ставропольском крае появились охранные зоны для пещеры и сосновой рощи

На Ставрополье под охрану государства поставили пещеру и сосновую рощу, которые представляют рекреационную ценность.
Власти Ставропольского края предприняли меры по сохранению ценных природных достопримечательностей региона – "Баталинской пещеры" и "Рощи сосны крымской".
Сообщается, что пещера находится в поселке Капельница. Площадь природоохранной территории составит около 0,3 га.
Роща сосны крымской была высажена около ста лет назад в районе села Бешпагир. Под охрану поставлена территория порядка 9,5 га.
Отмечается, что изменение статуса территории позволит избежать возможного негативного воздействия от хозяйственной деятельности людей.