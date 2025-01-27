Вестник Кавказа

В Ставропольском крае появились охранные зоны для пещеры и сосновой рощи

В Ставропольском крае появились охранные зоны для пещеры и сосновой рощи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье под охрану государства поставили пещеру и сосновую рощу, которые представляют рекреационную ценность.

Власти Ставропольского края предприняли меры по сохранению ценных природных достопримечательностей региона – "Баталинской пещеры" и "Рощи сосны крымской".

Сообщается, что пещера находится в поселке Капельница. Площадь природоохранной территории составит около 0,3 га.

Роща сосны крымской была высажена около ста лет назад в районе села Бешпагир. Под охрану поставлена территория порядка 9,5 га.

Отмечается, что изменение статуса территории позволит избежать возможного негативного воздействия от хозяйственной деятельности людей.

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